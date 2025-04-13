Haberler

Batman’da Yangın İhbarı Asılsız Çıktı

BATMAN’DA YANGIN İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Batman’da bir apartmanda yangın çıktığına dair yapılan ihbar “asılsız” olarak değerlendiriliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Fatih Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı yönünde bir ihbar yapıldı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde belirtilen adrese yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri binanın üst katlarını inceledi ve herhangi bir yangın izine rastlamadı. Ekipler, gerçekleştirdiği detaylı kontroller sonucunda ihbarın asılsız olduğunu belirleyerek, görev bölgelerine geri döndü.

ÖNEMLİ

Haberler

Genç Taekwondo Takımı, Estonya’da Şampiyonluk Elde Etti

Genç Milli Taekwondo Takımı, Estonya'daki Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda toplamda 16 madalya kazanarak tüm kategorilerde birincilik elde etti.
Haberler

Uyuşturucu Kullanımı Esenler Otogarında Görüldü

İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir kişi tuvalet kabininde uyuşturucu kullanırken yarı baygın halde bulundu; bir vatandaş bu durumu görüntüledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.