Batman’da Yol, Su ve Çamurla Kapandı

ÇÖKMENİN NEDENİ VE SONUÇLARI

Batman’da sulama kanalının bulunduğu bölgede gerçekleşen çökme sonrası, akan su ve çamur sebebiyle Batman-Bismil kara yolu Diktepe mevkisinde ulaşım her iki yönlü olarak durduruldu. Olay, 10.30 sıralarında 370-02 kara yolunda yaşandı. Batman-Bismil Devlet Yolu’nun Diktepe mevkiindeki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalından gelen yoğun su ve çamur yolda ulaşımı engelledi. Bu gelişmeyle birlikte, bölgede güvenlik önlemleri alındı ve alternatif güzergah olan Batman Güney Çevre Yolu üzerinden trafik akışı sağlanmaya başlandı.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanalındaki sorun nedeniyle yaşanan taşkının önüne geçebilmek için onarım çalışmaları başlattı. Aynı zamanda, Karayolları Batman Şube Şefliği ekipleri de taşan suyun yönünü menfeze yönlendirerek yol üzerindeki temizlik çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yolun en kısa sürede kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

VALİLİK’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Saat 10.30 sularında, 370-02 kara yolu üzerindeki Batman-Bismil Devlet Yolu’nun Diktepe mevkiinde (km: 3+000), yarmanın üst kısmından geçen Devlet Su İşleri (DSİ)’ne ait sulama kanalından gelen yoğun su ve çamur sebebiyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılmıştır. Yol üzerinde gerekli tüm trafik tedbirleri alınmış olup, trafik akışı her iki yönden alternatif güzergah olarak Batman Güney Çevre Yolu üzerinden sağlanmaktadır. DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri kanal bölgesinde onarım çalışmalarına başlamış, Karayolları Batman Şube Şefliği ekiplerimiz ise suyun yönünü yakındaki menfeze aktararak yol üzerindeki temizlik çalışmalarını sürdürmektedir. Yolun en kısa sürede kontrollü olarak yeniden trafiğe açılması hedeflenmektedir” denildi.