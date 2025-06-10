Batman’daki balıklı göl yeniden açıldı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Batman’ın Kozluk ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Erzen Antik Kenti’nde bulunan balıklı göl, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Valiliğin öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı’nın koordinesinde geçen yıl aralık ayında başlatılan restorasyon çalışmaları sonlandırıldı.

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

İlçenin Oyuktaş köyündeki Yeşilyurt mezrasında yer alan balıklı gölün açılışı, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör’ün katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan Vali Canalp, Batman’a bu yıl 500 bin, gelecek yıl ise 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini hedeflediklerini dile getirdi. Erzen Antik Kenti’nin tarihsel önemine dikkat çeken Canalp, “Burası yapacağımız işlerin aslında başlangıcıdır. Burada bir Roma hamamı ve havuzu var. Romalılar burayı şifa kaynağı olarak kullanmış. Bu, aynı zamanda Erzen Antik Kenti’nin restorasyon çalışmaları için de birinci safhadır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

GELECEK HEDEFLERİ

Canalp, daha sonraki aşamalarla birlikte Erzen Antik Kenti’nin restorasyon çalışmaları ile açığa çıkarılacağını belirtti ve buranın Batman’ın turizm destinasyonları arasında yer alacağını vurguladı. AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu da, bu tarihi yerlerin kentin turizmine büyük katkılar sağladığını ifade etti. Nasıroğlu, “Türkiye’nin her yerinden insanlar bölgenin bu tarihi dokusunu merak ediyor, dolayısıyla biz de bu güzellikleri gün yüzüne çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.