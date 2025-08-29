Batman, Dolandırıcılıkta 20 Bin Dosya İle Zirvede

Son zamanlarda dolandırıcılar, çeşitli taktiklerle vatandaşları hedef alarak herkesin dikkatini çekiyor. Dolandırıcılık vakaları hızla artıyor ve alışıldık yöntemler bile bir anlık dikkatsizlikle dolandırıcılara avantaj sağlıyor. Özellikle son zamanlarda dikkat çeken bir dolandırıcılık yöntemi, başkaları adına açılan banka hesapları. Bu konuda Batman, Türkiye genelinde en yüksek oranlara sahip.

VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Batman’da başkaları adına banka hesaplarını kullandırarak ‘bilişim sistemlerinin veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlaması ile açılan dosya sayısı son 1,5 yılda yaklaşık 20 bine ulaştı. Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, bu dolandırıcılıkta genelde gençlerin küçük miktarlarla ikna edilerek kurban durumuna getirildiğini belirtti. Çakan, “Bu dolandırıcılık yöntemi, son birkaç yılın önemli problemlerinden biri ve hem bölgede hem de Batman’da yoğun şekilde karşılaştığımız bir sorun. Kerin sayısı olarak en çok Batman’da görüyoruz. Yaklaşık 20 bine yakın bir dosyadan bahsediyoruz. Bu olaylar nasıl gerçekleşiyor? Özellikle lise son sınıftaki gençler hedefe konuluyor. Genellikle dershaneye gidenler veya üniversiteye hazırlanan öğrenciler seçiliyor. Gençler, ‘birkaç kart veya hesap çıkart, biz karşılığında sana cüzi bir ücret ödeyelim. Merak etme, sana bir şey olmayacak’ diyerek ikna ediliyor. Gençler, ‘ben kartı çıkartıp veriyorum ve kimseyi dolandırmıyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir sıkıntı yok’ düşüncesiyle bu kartları dolandırıcılara teslim ediyor.” dedi.

BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA VAHİM

Çakan, durumu daha da kötüleştiren detayları da aktardı: “Bu kartları ellerine alan dolandırıcılar, batıda bulunan şebekelere ait. Kart bilgileri bu kişilere ulaşıyor. Bu kişiler Türkiye genelinde dolandırıcılık yaparak, o dolandırdıkları paraları bu kartlar aracılığıyla çeşitli kripto hesaplara aktarıyor. Bu durum takip edilemediği gibi, muhatap kart sahibi oluyor ve onlarca soruşturma açılıyor. Her biri için 3 yıl ceza alma riski bulunuyor. Birden fazla hesabı olan gençlerin bazılarının 7-8, bazılarının ise 10 dosyası var. Her biri 3 yıldan hesaplandığında bu, o kişinin hayatının kararmasını sağlıyor. İçlerinde hâlâ üniversite okuyanlar, doktorlar, avukatlar ve öğretmenler bulunuyor ve bu kişilerin mesleklerinden olma durumu söz konusu.”

BU KONUDA MUTLAKA BİR YASAL DÜZENLEME ŞART

Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, ebeveynlerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı. Çakan, “Ebeveynlerin çoğu bu durumdan habersiz. Gençler sabah evden çıkıp akşam dönüyorlar ve genelde ergenlik çağındalar. Ebeveynler ile aralarında sohbet ortamı da yok. Ebeveynler, yalnızca evlerine bir mahkeme celbi ya da adliyeden bir celp geldiği zaman bu durumu öğreniyor. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Ebeveynlere buradan çağrı yapıyorum. Lütfen çocuklarınıza sorun kimseye kart vermişler mi, vermemişlerse asla en yakınlarına bile kart çıkartmasınlar. Asla kimseye hesap numarası vermesinler. Aksi takdirde altından kalkamayacakları bir durumla karşılaşabilirler. Eğer çocukları vermişse, mutlaka adli mercilere başvursunlar. Çocuğun kendisiyle birlikte gitsinler ve ‘biz bunu suç işlemek kastıyla yapmadık’ diye açıkladıklarında hemen gerekli önlemleri alsınlar. Ebeveynlere önemli bir çağrım var; lütfen çocuklarınız konusunda hassas olun. Bu gençlerimizin geleceği, heba olmasın. Onların ileride iş sahibi olamamaları veya memuriyetlerine son verilmesi, bu kart meselesi yüzünden olabilir. Gençler bizim geleceğimizdir, onları kaybetmeyelim. Bu konuda tüm kurumlara, STK’lara ve ebeveynlere büyük iş düşüyor. Hep beraber bu soruna çözüm arayalım. Barolar olarak siyasilere ve kanun koruculara da çağrıda bulunuyoruz; bu konuda mutlaka yasal bir düzenleme şart. Unutmayın ki, 1000-2000 lira için kart veren gençlerimizi ağır ceza müeyyidesi ile karşı karşıya kalması düşündürücü. Hukuken doğru olabilir ama insani açıdan daha fazla özen gösterilmesini bekliyoruz.”