Batman-Hasankeyf Karayolu Açılışı Gerçekleşti

ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman’da tamamlanan Batman-Hasankeyf kara yolunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, ekonomik kalkınma ve toplumsal refahın temeli güçlü ulaşım altyapısının varlığı olduğunu ifade etti. Batman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir milletin gücü yollarının gelişmişliğinde saklı” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının 2002 yılında başlattığı “yol medeniyettir” düsturunun ülkeyi asırların ötesine taşıdığını belirtti. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarınıla vurguladı.

YENİ YOL PROJELERİ

Bakan Uraloğlu, “Her yeni yol, köprü ve tünel ile üretimde bereketi, ticarette canlılığı, kültürde zenginliği ve turizmde hareketliliği artırdık” şeklinde konuştu. 100 yılda yapılacak işleri 23 seneye sığdırdıklarını ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılamaya devam ettiklerini belirtti. Hasankeyf kara yolunun açılışı ile birlikte Dicle’nin bereketli sularında hayat bulan Hasankeyf’in tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasının insanlık için büyük önem taşıdığını ifade etti.

YATIRIMLAR VE GELİŞMELER

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Batman’ın ulaşım ve iletişim altyapısına 27 milyar 604 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı. Bölünmüş yol uzunluğunu 15 kilometreden 172 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu ise 3 kilometreden 111 kilometreye çıkardıklarını aktardı. Batman Güney Çevre Yolu ve diğer önemli projelerin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Batman-Hasankeyf yolunun bölge turizmi ve ekonomisi açısından da büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

Uraloğlu, açılışı yapılan yolun yıllık 142 milyon lira tasarruf sağlayacağını ve doğaya olumlu katkı yapacağını ifade etti. Hasankeyf’e erişimin kolaylaşmasının yanı sıra, bölgedeki petrol ile ilgili taşıma işlerinde de önemli bir güzergah olacağını belirtti. Batman-Hasankeyf yolunun, Hasankeyf’in turizm potansiyelini artıracağını ve Batman’ın sanayi gücüne katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

ULAŞIM ALTYAPISINDA YENİLİKLER

Bakan Uraloğlu, Batman’ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için ciddi yatırımlar yapıldığını hatırlatarak, tüm demiryolu ağının yenilendiğini ve yeni hatlar açıldığını bildirdi. Batman Havalimanı yolcu kapasitesinin 2 milyona çıkarıldığını ve 2008 yılından bu yana yolcu trafiğinde önemli artışlar yaşandığını belirtti. Batman’ın kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Son olarak, yolun yapımında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, Batman-Hasankeyf yolunun bölge ve ülke adına hayırlı olmasını diledi.