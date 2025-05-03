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Batman İl Sağlık Müdürlüğü Video Yayınladı

AMBULANSLARA YOL VERME ÇAĞRISI

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan bir videoda trafik içerisindeki fermuar sistemi vurgulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu video, ambulansların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Fermuar sistemi ile yaşama yol ver projesi” kapsamında hazırlandı.

UYGULAMALI GÖSTERİM YAPILDI

Videonun çekimleri Hasankeyf ilçesindeki Akça Köyü kavşağında gerçekleştirildi. İçerik, fermuar sistemi doğrultusunda ambulansa nasıl yol verilmesi gerektiğini pratik bir şekilde gösteriyor. Gerçek trafik ortamında yapılan bu çekimlerin, sürücülerin bilinçlenmesini sağlaması hedefleniyor.

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