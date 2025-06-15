Batman’ın Atbağı Köyünde Balkon Çöktü

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde meydana gelen üzücü olayda bir yapının balkonu çöktü. Bu çökme sonucunda altında kalan üç kişi, Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17), olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, ihbarın ardından hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan altı kişi ise enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralıların isimleri Raman Yel (19), Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Yel olarak belirlendi. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamalara göre, Raman, Ahmet Veysel ve Veysel Karani Yel’in durumunun ağır olması dikkat çekiyor. Yaralılar, gerekli tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.