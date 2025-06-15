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Batman’ın Beşiri’nde Balkon Çöktü, 3 Ölü

ÇÖKEN BALKONDAN KAYBEDİLEN HAYATLAR

Batman’ın Beşiri ilçesinde, Atbağı köyünde bir balkonda yaşanan çökme olayı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Balkonun çökmesi, büyük bir kaza olarak kayıtlara geçti.

AĞIR YARALI SAYISI ARTIYOR

Olayda, 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların sayısının toplamda 6’ya ulaştığı belirtiliyor. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Hızla olay yerine giden sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara müdahale etmek ve gerekli önlemleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili detayların önümüzdeki saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.

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