Batman Jandarma Ekipleri, 5.589 Paket Ele Geçirdi

KAÇAK SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda kaçak sigara yakalandı. Alınan bilgilere göre, Hasankeyf-Batman kara yolunda yol kontrolü sırasında durdurulan iki araçta detaylı arama yapıldı.

ARAÇLARDA SINIRLARI AŞAN MİKTARDA SİGARA BULUNDU

Yapılan aramalarda, ilk araçtan 4 bin 59 paket, ikinci araçtan ise bin 530 paket olmak üzere toplamda 5 bin 589 paket bandrolsüz sigara bulundu. Olayla ilgili olarak iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi verildi.