Batman Kozluk’ta 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

BATMAN’DA OPERASYONLA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Batman’ın Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 21 kilo 600 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonun ardından ev sahibi gözaltına alındı ve tutuklandı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kozluk ilçesinde alınan ihbarlar üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Kozluk ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bir şahsın ikamet ettiği evde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi.

DÜZENLENEN OPERASYONDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, evin eklentilerinde yapılan aramada toplamda 21 kilo 600 gram kubar esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan ev sahibi, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.