Batman Merkezli 12 İlde Operasyon Yapıldı

ÇOCUK İSTİSMARINA SON VERMEK AMACIYLA YAPILAN OPERASYON

Batman merkezli olarak gerçekleştirilen 12 ilde, çocukların istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığında satan ve alan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 44 kişi yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, çocukların istismarına yönelik müstehcen görüntüleri alışveriş eden 44 şüpheli tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ gibi 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı ve arama işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla özgürlüklerine kavuşturuldu. Çocuk istismarına karşı kapsamlı bir mücadele sergileyen emniyet güçleri, bu tür suçlarla mücadele etmeye devam ediyor.