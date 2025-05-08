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Batman Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Batman’ın Bismil karayolunda iki motosikletin kafa kafaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Batman Bismil karayolunda seyir eden motosikletler, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Muhammed Ali B. (15), Furkan Y. ve Cafer L. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

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