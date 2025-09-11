Batman Narkotik Ekipleri Narkotik Uygulaması Yaptı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE UYGULAMASI

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Narvas Projesi’ kapsamında narko alan uygulaması gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre, Seyitler Mahallesinde yer alan okulların çevresinde, ekiplerin vatandaşları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Bu çerçevede, vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Ayrıca, okul çevresinde bulunan metruk binalar da ekipler tarafından kontrol edildi. Yetkililer, benzer uygulamaların okul çevrelerinde düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.