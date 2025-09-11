Haberler

Batman Narkotik Ekipleri Narkotik Uygulaması Yaptı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE UYGULAMASI

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Narvas Projesi’ kapsamında narko alan uygulaması gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre, Seyitler Mahallesinde yer alan okulların çevresinde, ekiplerin vatandaşları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Bu çerçevede, vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Ayrıca, okul çevresinde bulunan metruk binalar da ekipler tarafından kontrol edildi. Yetkililer, benzer uygulamaların okul çevrelerinde düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

