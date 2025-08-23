Haberler

Batman Narkotik Operasyonunda Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 100 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği, uyuşturucu satıcılarına karşı kararlı bir tutum sergileneceğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Yolculuğu Programı TCG Anadolu’da Başladı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Zafer Yolculuğu" etkinliği, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi.
Haberler

Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki önemli kazanımları duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.