Batman Petrolspor, İnegölspor’u 2-1 yendi

MAÇIN KONTROLÜ DEĞİŞİYOR

TFF 2’nci lig beyaz grupta faaliyet gösteren Batman Petrolspor, ligdeki ilk haftasında İnegölspor’u evinde ağırladı. Mücadele, Batman Şehir Stadyumunda gerçekleşti. İnegölspor, maça hızlı bir başlangıç yaparak, maçın 33’üncü dakikasında Mustafa Mete Tetik’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk devre bu sonuçla tamamlandı.

BATMAN PETROL SPOR GALİBİYETİ KAPSIYOR

İkinci yarıya daha etkili başlayan Batman Petrolspor, 77’nci dakikada Mert Örnek’in golüyle eşitliği sağladı ve skoru 1-1 yapmayı başardı. Mücadelenin sonlarına doğru, 89’uncu dakikada İlyas Kubilay Yavuz’un attığı golle Batman Petrolspor, maçı 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla takım, ligdeki ilk maçında galibiyetle tanıştı.