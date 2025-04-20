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Batman Petrolspor, Isparta 32’yi 6-0 yendi

MAÇ SONUCU

2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 32’nci haftasında Isparta 32 Spor Kulübünü konuk etti ve maçı 6-0’lık skorla kazandı.

İLK YARI PERFORMANSI

Batman Petrolspor, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak, maçın 26’ncı dakikasında Abdurrahman Emir Alagöz’ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devamında, maçın 30’uncu dakikasında İlyas Kubilay Yavuz’un attığı golle farkı ikiye çıkardı ve skor 2-0 oldu. İlk yarının sonlarına doğru, 40’ıncı dakikada Ahmet Kesim’in bulduğu golle ilk yarının skoru 3-0’a taşındı.

İKİNCİ YARI GALİBİYETİ PEKİŞTİRDİ

Maçın ikinci yarısında da baskısını artıran Batman Petrolspor, 59’uncu dakikada Mert Çapar’ın golüyle skoru 4-0 yaptı. 70’inci dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun kaydettiği golle durum 5-0’a geldi. Maçın bitimine yaklaştıkça baskı devam etti ve 90’ıncı dakikada İlyas Kubilay Yavuz bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-0’a getirdi. Bu zaferle Batman Petrolspor, puanını 74’e yükseltti.

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