Batman Petrolspor Mke Ankaragücü’nü 2-1 Mağlup Etti

MÜCADELE DOLU BİR MAÇ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta yer alan Batman Petrolspor, ligin 7’nci haftasında Mke Ankaragücü ile karşılaştı ve maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Mücadele, Batman Şehir Stadyumu’nda yapıldı.

Maça hızlı başlayan Batman Petrolspor, 20’nci dakikada Onur Eriş’in kaydettiği golle öne geçti. Ancak 27’nci dakikada MKE Ankaragücü’nden Emre Gültekin, attığı golle skoru eşitledi ve durumu 1-1 yaptı. Baskısını artıran Batman Petrolspor, 42’nci dakikada Mert Çapar’ın golüyle skoru 2-1’e taşıyarak ilk yarıyı bu şekilde tamamladı.

LİDERLİK POZİSYONU KORUNDU

İkinci yarıda her iki takım da gol bulmak için çaba gösterse de, mücadelede başka gol olmadı ve skor 2-1 ile sonuçlandı. Batman Petrolspor, bu galibiyetle ligdeki liderliğini sürdürerek puanını 21’e çıkardı.