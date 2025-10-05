Haberler

Batman Petrolspor Mke Ankaragücü’nü 2-1 Mağlup Etti

MÜCADELE DOLU BİR MAÇ

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta yer alan Batman Petrolspor, ligin 7’nci haftasında Mke Ankaragücü ile karşılaştı ve maçı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Mücadele, Batman Şehir Stadyumu’nda yapıldı.

Maça hızlı başlayan Batman Petrolspor, 20’nci dakikada Onur Eriş’in kaydettiği golle öne geçti. Ancak 27’nci dakikada MKE Ankaragücü’nden Emre Gültekin, attığı golle skoru eşitledi ve durumu 1-1 yaptı. Baskısını artıran Batman Petrolspor, 42’nci dakikada Mert Çapar’ın golüyle skoru 2-1’e taşıyarak ilk yarıyı bu şekilde tamamladı.

LİDERLİK POZİSYONU KORUNDU

İkinci yarıda her iki takım da gol bulmak için çaba gösterse de, mücadelede başka gol olmadı ve skor 2-1 ile sonuçlandı. Batman Petrolspor, bu galibiyetle ligdeki liderliğini sürdürerek puanını 21’e çıkardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tibet’te Everest Dağı’nda Kar Fırtınası Mağdurları Kurtarılıyor

Everest Dağı'nın doğu yamacında gerçekleşen kar fırtınası sonucu mahsur kalan bin kişiden 350'si kurtarıldı, 200'den fazla kişiyle iletişim kuruldu.
Haberler

Kırım Savaşı’nın Tarihi ve Jeopolitik Önemi

4 Ekim 1853'te Rus orduları Eflak ve Boğdan'ı işgal edince Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya savaş açtı. Bu olay, önemli bir askeri çatışmanın başlangıcını simgeliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.