Batman Sosyal Bilimler Lisesi Türkiye Finallerinde

BATMAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Batman Sosyal Bilimler Lisesi, 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde düzenlenen Floor Curling il ve grup müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Türkiye finallerine yükseldi. Bu başarı, Batman tarihinde bir okulun spor takımının bu branşta finallere katılma hakkı kazanması açısından önemi büyük. Diyarbakır’da 1-4 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek gençler karma grup müsabakalarında Batman’ı temsil eden Sosyal Bilimler Lisesi, Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye finallerine gitmeyi başardı.

ÖĞRENCİLERİN AZİM VE ÇABASI

Beden eğitimi öğretmeni Serkan Alparslan, floor curling branşının son beş yıldır okul sporları arasında yer aldığını ve Batman’da son yıllarda daha da yaygınlaştığını ifade etti. Öğrencilerinin gösterdiği özverili çalışmalara dikkat çeken Alparslan, “Önce il elemelerinde başarı elde ettik, ardından Diyarbakır’daki grup müsabakalarına katıldık. Burada da dereceye girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandık. Bu spor dalında Batman’ı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

MÜDÜR YILDIZ’DAN TEŞEKKÜR VE GÜVEN

Batman Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mesut Yıldız, öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık bir aydır yoğun bir hazırlık süreci gerçekleştirdiğini belirtti. Yıldız, “Okulumuzdan üç takım yarışmalara katıldı ve Batman il birincisi olarak Diyarbakır’a gittik. Orada da birincilik elde ederek Kayseri’de düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Floor curling branşında Batman’dan ilk kez bir takım Türkiye finallerine gidiyor. Öğrencilerimize güveniyoruz, inşallah Kayseri’de de önemli bir başarı elde ederek Batman’a birincilikle dönecekler” dedi.

SPOR CAMİASINDAN TAKDİR

Batman’da gelişmekte olan floor curling branşında elde edilen bu önemli başarı, spor camiası tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Kayseri’de gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde Batman Sosyal Bilimler Lisesi’nin göstereceği performans ise büyük bir merakla bekleniyor.