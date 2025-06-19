BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ KURULDU

Batman Üniversitesi’nde, Bilim İletişimi Ofisi açıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geliştirilen proje çerçevesinde, Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası’nda, Bilim İletişimi Ofisi düzenlenen bir törenle faaliyete geçti.

ARAŞTIRMA ÇIKTILARI ANLAŞILIR HALE GELECEK

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, bu ofis sayesinde araştırma çıktılarının daha anlaşılır ve erişilebilir olacağını, bilimsel bilgilerin kamuoyuna sağlıklı bir biçimde ulaştırılacağını ifade etti. Demir, ofisin bilim insanları ile halk, medya, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar arasında bir köprü işlevi göreceğini vurguladı. Şunları ekledi: “Açılışını yaptığımız ve yerel kalkınmaya katkı sunacak projelerin tanıtımına odaklanan birimimiz, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çalışmaların görünürlüğünü artırmayı amaçlayacaktır. Bilim iletişimi artık zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle daha planlı, stratejik ve profesyonel bilim iletişimi çabalarının gereği artıyor. Bilim iletişimi, araştırma sürecinin sonunda eklenen bir şey değil, onun ayrılmaz bir parçası olmalıdır.”

TÖRENE KATILIM GÖSTERİLDİ

Törene, rektör yardımcıları, akademik birim yöneticileri, idari personel ve öğretim üyeleri katıldı.