Batman Üniversitesi Ve Tüpraş İş Birliği Tamamlandı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ VE TÜPRAŞ İŞ BİRLİĞİ STAJ PROGRAMI TAMAMLANDI

Batman Üniversitesi ile Tüpraş iş birliği kapsamında gerçekleştirilen Temel Rafinericilik Staj Programı sona erdi. Öğrenciler, Batman Rafinerisi’nde düzenlenen bir törenle Temel Rafinericilik Sertifikalarını aldı. Bu program, üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak 12 Ağustos’ta başladı ve sertifika töreniyle tamamlandı. Programın amacı, öğrencilerine sektörde farkındalık kazandırmak ve yerel kalkınmaya nitelikli insan kaynağıyla destek sağlamaktır. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Elektrik Programı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümlerinden öğrenciler yer aldı. Staj süresince katılımcılar, temel rafinericilik eğitimleri ile saha uygulamaları ve teknik gelişim modüllerinden oluşan kapsamlı bir öğrenim sürecinden geçti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere “Temel Rafinericilik Sertifikası” verildi.

SEKTÖRDE KALICI KATKILAR SUNULUYOR

Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, tören sırasında yaptığı konuşmada, “Batman ilinde çok yönlü toplumsal yatırım projeleriyle bölgeye kalıcı katkı sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Karaoğuz, Batman Üniversitesi ile birçok projeye imza attıklarını ve “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Girişimcilik Programı” sonrasında enerji sektörü ve rafinericilik alanında yetenek gelişimine katkı sağlamak amacıyla staj programını hayata geçirdiklerini belirtti. Gençlerin teorik bilgilerini, rafinerinin farklı birimlerinde uygulama fırsatı bulduğunu vurguladı. Aynı zamanda, Batman Üniversitesi’nin düzenlediği etkinliklerle rafinericilik alanındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaya devam edeceklerini ekledi.

PRATİK EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin sektör deneyimiyle mesleki bilgilerini geliştirdiklerini bildirdi. Demir, “Teorik eğitim kadar pratik eğitime de önem veriyoruz. Eğitim uygulama fırsatları ile pekiştirilmeli” dedi. Bu noktada, sanayi ile iş birliği çalışmalarının büyük bir değer taşıdığını belirtti. Tüpraş ile yapılan protokol sonrası eğitimlerin, sektörle iç içe bir eğitim modelinin örneği olduğunu ifade etti. Program sayesinde öğrencilerin Tüpraş Temel Rafinericilik Sertifikası almaya hak kazandıklarını ve Tüpraş yöneticileriyle yapılan oturumlarla kariyer vizyonlarını güçlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti. Ayrıca, iş birliğine katkıda bulunan Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz başta olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etti.

Öğrencilere sertifikalarını Prof. Dr. İdris Demir ve Ahmet Cemil Karaoğuz verdi. Ayrıca, Tüpraş’ın İnsan Kaynakları biriminin düzenlediği “çalışan deneyimleri” konulu oturumda Tüpraş çalışanlarının deneyimleri paylaşıldı. Tüpraş, Batman Üniversitesi ile yürüttüğü bu programı Kırıkkale’de de gerçekleştirdi ve gelecek yıllarda bu modeli, Kocaeli ve İzmir illerinde yaygınlaştırarak daha fazla genci enerji sektörüne kazandırmayı hedefliyor.