Batman Vali Ve Belediye Başkanı İnceleme Yaptı

BATMAN VALİSİ VE MİLLETVEKİLİ İNCELEMELER YAPTI

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, onarım çalışmaları süren termal otelde incelemelerde bulundu. Kozluk ilçesindeki Taşlıdere köyü sınırlarında yer alan, mülkiyeti İl Özel İdaresi’nde bulunan oteli ziyaret eden Canalp ve Nasıroğlu, çalışmaları değerlendirip yetkililerden bilgi aldı.

ONARIM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

25 yıldır çeşitli sağlık alanlarında hizmet veren otelin, romatizma hastalıkları, eklem kireçlenmesi, omurilik rahatsızlıkları, cilt ve nörolojik sorunlar, spor travmaları ve ortopedik problemler gibi sorunlara yönelik birçok imkân sunduğu bilgisi verildi. Onarım çalışmalarının yüzde 75’i tamamlanırken, otelin 2 ay içerisinde yeniden hizmete açılması hedefleniyor.