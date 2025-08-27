Batman Valisi Ekrem Canalp, Mereto Dağı’nda İnceleme Yaptı

YOL ÇALIŞMALARINI İNCİLEDİ

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki Mereto Dağı’nda yürütülen yol çalışmalarını inceledi. Canalp, bu ziyareti sırasında AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile birlikte yer aldı. Yetkililerden yol çalışmaları hakkında bilgi alan Canalp, iki yıl önce Mereto’ya ulaşımın yaklaşık 5 saat süren bir tırmanışla yapıldığını ifade etti.

YENİ YOL HEMEN HİZMETE AÇILACAK

Canalp, “O gün bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini söyledik. Ancak herkesin 5 saatlik zorlu bir tırmanışı yapması mümkün değil. Bu nedenle, gençlerden yaşlılara, hatta hamile kadınlara kadar herkesin kolayca çıkabileceği bir yol yapmaya karar verdik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının desteğiyle genişletilen yolun iki ay içinde hizmete açılacağı bilgisini verdi. Müteahhit firmanın çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüğünü de belirtti.

MERETO TURİZM MERKEZİ OLACAK

Vali Canalp, Mereto’nun sadece bir dağ değil, aynı zamanda bir turizm merkezi olacağını vurguladı. Zirvede yer alan Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarının da başladığını açıkladı. Milletvekili Nasıroğlu ise Mereto’nun Batman için önemli bir değer olduğunu dile getirerek, buraya artık araçlarla ulaşımın sağlanabileceğini kaydetti.