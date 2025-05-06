Batman Valisi Ekrem Canalp, Nisan Verilerini Paylaştı

NİSAN AYI GÜVENLİK VERİLERİNE GÖRE KAYDEDİLEN OLAYLAR

Batman Valisi Ekrem Canalp, nisan ayına ait asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve terörle mücadele istatistiklerini kamuoyuna sundu. Vali Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz’ün katılım sağladığı valilikteki “Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı” kapsamında verileri açıkladı. Canalp, nisan ayında 207 narkotik olayına müdahale edildiğini ve 212 kişi hakkında adli işlem yapıldığını; bu süreçte 10 kişinin tutuklandığını ifade etti. Canalp, bu yılın son 4 ayındaki toplam narkotik olay sayısının 966’ya çıktığını ve tutuklu sayısının yüzde 41 artarak 71’e ulaştığını belirtti.

UYUŞTURUCU MADDENİN ELE GEÇİRİLMESİ

Açıklamaların devamında, Vali Canalp, “Nisan ayında toplam 60 kilo 225 gram skunk, 1 kilo 34 gram metamfetamin, 246 gram esrar, 209 gram bonzai ve 18 gram kokain ele geçirildi. Son bir yılda 2 bin 541 olayda 2 bin 708 kişiye adli işlem yapıldı, 236 kişi tutuklandı. Aynı dönemde 801 kilo 891 gram uyuşturucu ve 32 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildi” dedi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, nisan ayında müdahale edilen olay sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 25 artarak 76’ya çıktığını ifade eden Canalp, “Kaçakçılık ve organize suçlarına karışmış olan 83 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilenler arasında 26 bin 340 adet kaçak sigara, 95 adet elektronik sigara, 182 çeşitli emtia ve 153 kaçak cep telefonu bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Kanalp, son bir yılda bin 13 olayda bin 77 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 56 kişinin tutuklandığını ekledi.

SİBER SUÇLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Siber suçlarla mücadelede geçen yılın nisan ayına göre yüzde 18 azalma yaşandığını vurgulayan Vali Canalp, “Nisan ayında 138 olay kaydedildi. Son bir yılda bin 569 siber olaya müdahale edildi ve 191 kişi cezaevine gönderildi. Asayiş olaylarında ise nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında düşüş gözlemlendi. Olay sayısı 906’dan 884’e gerileyerek, olayların yüzde 98’i aydınlatıldı” diye konuştu.

– BATMAN