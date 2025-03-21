Batshuayi Avrupa Kupasında Tarihi Rekor Kırdı

TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAY’DAN FRANKFURT’A

Belçikalı golcü Michy Batshuayi, ara transfer döneminde Galatasaray’dan Alman kulübü Eintracht Frankfurt’a katıldı. Batshuayi, Frankfurt’un Ajax ile gerçekleştirdiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oyuna girerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

REKOR KIRDI

31 yaşındaki forvet oyuncusu, 9 farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa’da toplamda 79 maça çıkarak 24 gol kaydetti. Kendisi gibi Fenerbahçe’de mücadele eden Nicolas Anelka’yı geride bırakarak bu rekoru elde eden Batshuayi, Anelka’nın 8 farklı takımla Avrupa sahnesine çıktığını bildirdi.

SÜPER LİG YOLCULUĞU

Belçikalı golcü, Crystal Palace’tan Beşiktaş’a transfer olarak Süper Lig kariyerine adım attı. Ardından Fenerbahçe’ye geçiş yaptı ve burada 2 sezon geçirmesinin ardından Galatasaray’a transfer oldu.