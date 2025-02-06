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Batshuayi’nin Transferi Son Anda Gerçekleşti

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TRANSFERDEKİ ŞAŞIRTICI GELİŞMELER

Belçikalı golcü, Galatasaray’dan ayrılarak Bundesliga’nın köklü kulübü Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Bu transferin arka planında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray, kadrosuna Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata’yı katmayı başardı ve Mario Lemina transferinde de başarı sağladı. Diğer taraftan, Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi ile yollar ayrıldı. Bu ayrılıklardan birinde dikkat çeken bir detay mevcut.

GALATASARAY’IN FRANKFURT TAHDİTİ

Galatasaray’da Belçikalı golcü Michy Batshuayi, 3 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Alman ekibi, hafta başından itibaren Galatasaray ile bağlantı halindeydi, ancak bonservis konusundaki pazarlıklar nedeniyle süreç son ana dek devam etti. Galatasaray yönetimi, 8 milyon euro talep etti ve Frankfurt’un teklifine kesin bir yanıt vermedi. Pazartesi öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri, “Bu iş olmaz” diyerek süreci kapattı. Fakat, Galatasaray, Álvaro Morata’nın transferinin ardından Batshuayi’yi satmak için yeni şartlar sunmaya karar verdi.

Saat 16:00 sularında yeniden başlatılan süreç, sadece 4 saat içinde tamamlandı. Frankfurt, belgeleri FIFA’nın Transfer Yönetim Sistemi’ne (TMS) tam 19:59:43’te yüklemeyi başardı. Eğer sadece 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız, Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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