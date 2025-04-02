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Battalgazi’de 30 Yaşında Kadın Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 30 yaşındaki bir kadının evinde ölü bulunması olayı, saat 17.30 sularında İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Gülşah Taştan’ı (30) yatağında hareketsiz bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili ilk bulgulara dayanarak durumu doğal ölüm olarak değerlendirirken, Taştan’ın cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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