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Battalgazi’de Araç Bisikletli Çocuklara Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen bir kaza, kontrolden çıkan bir otomobilin bisikletli çocukların arasına dalmasıyla sonuçlandı. Kaza, saat 19.00’da Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ VE YARALILAR

İddiaya göre, N.U. yönetimindeki 44 ED 648 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan bisikletli çocukların arasına girdi. Bu talihsiz olayda T.Y.K., T.D. ve M.Y.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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