Battalgazi’de Çatı Göçtü, Anne Kurtuldu

Olay Yeri ve Olayın Gelişimi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evin çatısında ani bir göçük meydana geldi. Bu sırada evde bulunan anne ve kızı, yüksek gürültüyü duyup hızlıca dışarı çıkarak kurtuldu. Çatının düşme sebebi henüz bilinmiyor.

İhbar ve Güvenlik Önlemleri

Kısa süre içinde olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, çatı göçüğünün altında hiç kimsenin kalmadığı belirlendi. Olay nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinlerinde herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirici bir durum oldu. Bunun yanı sıra polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevreyi kontrol altında tuttu.

İnceleme Başlatıldı

Çatının çökme nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı. Olayın arka planı ve göçüğün sebepleri hakkında detaylı araştırmalar devam ediyor.