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Battalgazi’de Elektrik Akımı 4 Hayvanı Telef Etti

AKIMA KAPILAN HAYVANLAR TELEF OLDU

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, elektrik akımına kapılarak 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Hayvanların sahibi, olaydan önce elektrik dağıtım firmasıyla durumu paylaştıklarını, ancak önlem alınmadığını belirtti. Olay, Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu Mahallesi’nde yaşandı.

KOMŞUNUN AHIRINDAN SORUMLU

45 yaşındaki Murat Eken, 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yaptığını ifade ederek, komşusunun ahırına çekilen elektrik hattında meydana gelen kısa devrenin, kendi ahırındaki hayvanları etkilediğini söyledi. Olay anı kameralara kayıt edilirken, Eken 4 büyükbaş hayvanının telef olduğunu aktardı.

ZARARIM KARŞILANSIN

Hayvanlarının telef olmasından ötürü 750 bin TL zarar gördüğünü vurgulayan Eken, “Olay dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Sorun bizim işletmemizle ilgili değil. Yetkili elektrik dağıtım firması Fırat Aksa’ya durumu bildirdik. Ekipler, elektrik kablolarının kısa devre yaptığını tespit etti. 4 hayvanım telef oldu ve diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum. Bu durumla ilgili şikayetçi oldum” şeklinde açıklama yaptı.

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