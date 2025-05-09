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Battalgazi’de Kavga: 3 Yaralı, 8 Gözaltı

DARP SONUCU YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında gerçekleşen taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralanıyor. Olayla ilgili olarak 8 işçi gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sularında Selçuklu Mahallesi Şehit Polis Memuru Oğuzhan Günaydın Sokak’ta bulunan inşaat alanında yaşandı. Alınan bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkıyor. Kısa bir süre içerisinde büyüyen tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşüyor ve bu sırada 3 işçi darp sonucu yaralanıyor.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk ediliyor. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Polis ekipleri, kavgaya karışan 8 işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere emniyet merkezine götürüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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