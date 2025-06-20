Battalgazi’de Kavga, Üç Kişi Yaralandı

OLAY YERİNDE ÇIKAN KAVGA

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında meydana gelen taşlı ve demir sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi’nde bulunan şantiyede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz net bir sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı.

KAVGANIN BÜYÜMESİ VE YARALILAR

Zamanla büyüyen tartışma, taşlar ve demir sopalarla yapılan bir kavgaya dönüştü. Kavgada toplamda 3 işçi darp sonucu yaralandı. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇİYOR

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.