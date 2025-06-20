Haberler

Battalgazi’de Kavga, Üç Kişi Yaralandı

OLAY YERİNDE ÇIKAN KAVGA

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında meydana gelen taşlı ve demir sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi’nde bulunan şantiyede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz net bir sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı.

KAVGANIN BÜYÜMESİ VE YARALILAR

Zamanla büyüyen tartışma, taşlar ve demir sopalarla yapılan bir kavgaya dönüştü. Kavgada toplamda 3 işçi darp sonucu yaralandı. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

POLİS HAREKETE GEÇİYOR

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı, TİKA ile Eğitim Verdi

Kırgızistan'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği eğitim programında, 19 rütbeli personele olay yeri inceleme yöntemleri hakkında bilgi verildi ve sertifikaları verildi.
Haberler

Olay, Şeyh Şamil Mahallesi’nde gelişti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya yol açtı. Bu olayda üç kişi yaralandı ve acil sağlık ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.