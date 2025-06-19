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Battalgazi’de Mühimmat Bulundu, İnceleme Başladı

ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yer alan bir şantiye alanında yapılan kazı çalışmaları esnasında, top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde akşam saat 18.00 civarında gerçekleşti.

KAZI ÇALIŞMALARINDA MÜHİMMATİ GÖRDÜ

Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışan bir iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprak altındaki mühimmata rastladı. Durum hemen ilgili mercilere ihbar edildikten sonra olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alındı ve bomba imha uzmanları bölgeye geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Uzman ekipler, bulanan top mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatı made kontrol ettikten sonra güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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