Battalgazi’de silahlı kavga: 3 yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir cami avlusunda husumetli iki grup arasında silahlı bir çatışma meydana geldi. Olay, geçtiğimiz gün saat 23.00 sularında Zafer Mahallesi’ndeki Turgut Özal Camii’nin avlusunda çıktı. İki grup arasındaki husumet, önce tartışmaya ardından bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşerek daha da büyüdü.

YARALILAR VE GÖZALTILAR

Kavga sırasında G.Ö., F.T. ve C.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Ayrıca, tabancayı kullanan Yakup D., bu eylemin ardından olay yerine yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Olayla bağlantılı olarak A.K., A.B., E.Ş., H.G., H.A.Ç., ve M.M.D. adlı kişiler, ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, çatışmanın sebepleri ve diğer detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.