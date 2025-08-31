Battalgazi’de Silahlı Kavga, 3 Yaralı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada üç kişi yaralandı. Bu olay, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde S.K, M.T, M.D, H.M.U. ile A.B, M.Y.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kısa sürede dönüştüğü silahlı kargaşada S.K, A.B ve M.Y.B. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis takımları sevk edildi. Yaralılar, hızla ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.