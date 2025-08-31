Haberler

Battalgazi’de Silahlı Kavga, 3 Yaralı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada üç kişi yaralandı. Bu olay, Hanımınçiftliği Mahallesi’nde S.K, M.T, M.D, H.M.U. ile A.B, M.Y.B. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kısa sürede dönüştüğü silahlı kargaşada S.K, A.B ve M.Y.B. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis takımları sevk edildi. Yaralılar, hızla ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

ÖNEMLİ

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ve Samsunspor, 1-1 berabere tamamlanan bir maçta karşı karşıya geldi. Samsunspor, 88. dakikada eşitliği sağladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adana Demirspor'u 8-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçta Diagne üç gol atarak yıldızlaştı.

