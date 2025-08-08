Battalgazi’de Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANIĞI MALATYA’DA YAŞANDI

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir ahırda meydana gelen yangın büyük bir paniğe yol açtı. Akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Dolamantepe Caddesi üzerindeki ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın patlak verdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Yangına etkili bir şekilde müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yaralanan kimse yoktu, ancak yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak detaylı inceleme başlatıldı.