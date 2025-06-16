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Battalgazi’de Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANIĞI MALATYA’DA YAŞANDI

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyenin depo olarak kullandığı bölümde çıkan yangın, bölge sakinlerinde paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyenin depo alanında kablo malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa bir süre içinde büyüyen yangına, ihbar sonrası hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirici bir durum oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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