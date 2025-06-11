Haberler

Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi Sinem Akar

SİNEM AKAR KİMDİR?

Oyuncu Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi Sinem Akar hakkında kim olduğu, yaşı ve nereli olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla tekrar gündeme geliyor. Akar, bir dönem “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Bülent karakteriyle tanınmıştır.

İLİŞKİLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Son olarak Survivor 2025’te yer alan Batuhan Karacakaya, yeni ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu. Sevgilisi Sinem Akar ile birlikte çekilen bir fotoğrafı kalp emojisiyle Instagram’da yayınladı. Bu durumu gören takipçileri ise “Turnayı gözünden vurmuşsun” şeklindeki yorumlarla tepkilerini gösterdi. Batuhan Karacakaya evli değildir.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

Bayern Münih, Leroy Sane ile yollarını ayırma kararı aldı. Yıldız futbolcu, güncellenen teklifi reddederek kulübe ayrılma niyetini bildirdi. Sane'nin geçmişi ve kariyeri merak ediliyor.
Haberler

Dem Parti İmralı’ya Ziyaret Hazırlıyor

DEM Partisi, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşme hazırlığı yapıldığını duyurdu. Bu görüşmenin önemli bir istişare fırsatı olacağını belirttiler. Terörsüz Türkiye için Meclis'te komisyon kurulması gerektiği vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.