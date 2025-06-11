SİNEM AKAR KİMDİR?

Oyuncu Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi Sinem Akar hakkında kim olduğu, yaşı ve nereli olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla tekrar gündeme geliyor. Akar, bir dönem “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Bülent karakteriyle tanınmıştır.

İLİŞKİLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Son olarak Survivor 2025’te yer alan Batuhan Karacakaya, yeni ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu. Sevgilisi Sinem Akar ile birlikte çekilen bir fotoğrafı kalp emojisiyle Instagram’da yayınladı. Bu durumu gören takipçileri ise “Turnayı gözünden vurmuşsun” şeklindeki yorumlarla tepkilerini gösterdi. Batuhan Karacakaya evli değildir.