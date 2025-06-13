Batuhan Ve Adem Finale Yükseldi

YARI FİNAL MÜCADELELERİ VE FİNALE GELİŞLER

Nefes kesen yarı final karşılaşmalarının ardından Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı finalde yer almayı başardı. Yarışmanın sonuçları merak ediliyor, “Adem Kılıçcı şampiyon oldu mu?” sorusu gündemde.

FİNAL DETAYLARI

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun çeyrek final ve final karşılaşmaları, İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde yapılacak. Bu mekan, büyük final heyecanına sahne olacak. Final karşılaşması 13 Haziran Cuma akşamı saat 19.00’da Panorama ile başlayacak ve 20.00’da TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Seyirciler, bu tarihi anı yerinde izlemek için Biletix, BuBilet ve Mobilet platformlarından bilet alabilir.

YARI FİNAL SONUÇLARI

Yarı finalin ilk oyununu kazanan Batuhan Karacakaya, doğrudan finale geçerek büyük bir avantaj elde etti. Ardından Adem Kılıçcı ve Volkan arasında gerçekleşen düello, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Kritik eşleşmeyi kazanan Adem Kılıçcı, Survivor 2025’in ikinci finalisti olarak adını yazdırdı. Bu akşam şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyor.