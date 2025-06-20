BAU Konservatuvarı “Ses Eğitimi” Bölümünü Açtı

BÜYÜK BİR YENİLİK: SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı, 2025-2026 akademik yılında başlatacağı ‘Ses Eğitimi’ bölümüyle opera, koro, pop müzik, klasik Türk müziği ve Türk halk müziği gibi çeşitli alanlarda ses sanatçıları yetiştirecek. BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın, “Alanında uzman akademisyen ve sanatçılardan oluşan güçlü kadromuzla, sahneye ve hayata hazır, uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştirmek için eğitim vereceğiz” şeklinde ifade etti.

ETKİNLİKTEKİ HAZIRLIK VE KATILIMCILAR

Beyoğlu’nda düzenlenen etkinlikte yeni açılan ‘Ses Eğitimi Bölümü’ tanıtıldı. Etkinliğe, BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, akademisyenler ve sanatçılar katıldı. BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte bölüm hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı. BAU Konservatuvarı, ‘Müzik’, ‘Müzik Teknolojisi’ ve ‘Sahne Sanatları’ bölümlerinin ardından bu yıl öğrenci kabul edecek olan ‘Ses Eğitim’ programında ‘Opera ve Koro Şarkıcılığı’, ‘Popüler Müzik Şarkıcılığı’, ‘Klasik Türk Müziği Ses Eğitimi’ ve ‘Türk Halk Müziği Ses Eğitimi’ dersleri verilecek.

NEW BİR YOL AÇIYORUZ

Etkinlikte konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, yeni bölümün konservatuvara büyük katkılar sunacağına inandığını belirtti. Hatipoğlu, “Çok fazla kişiden ses eğitimi bölümümüzün olup olmadığı sorusunu alıyorduk. Dolayısıyla bu yıl böyle bir bölümü açmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle çok yakın ilişki kuran, her birinin sanatsal faaliyetlerini destekleyen ve bunlarla birlikte iletişime önem veren bir yerdeyiz.” dedi.

GELENEĞİ VE GELECEĞİ BİRLEŞTİRİYORUZ

BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın, ‘Ses Eğitim’ bölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, “Bugün burada sadece bir bölüm lansmanı yapmanın çok ötesinde, bir fikri, sesi ve kültürel yönelimi görünür kılıyoruz. Anadolu’nun ve çevresindeki zengin müzikal mirasını, çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, bu mirası sadece korumakla kalmıyor; onu dönüştürerek geleceğe taşımayı hedefliyor. Yapay zeka destekli öğrenme ortamları, dijital sanat uygulamaları ve uluslararası eğitim ağımızla öğrencilerimizi sanat üreticileri olmanın yanı sıra düşüncelerini tasarlayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURUYORUZ

BAU Konservatuvar Müzik Bölüm Başkanı Dr. Nail Yavuzoğlu, yeni açılacak ‘Ses Eğitimi Bölümü’nün önemini vurguladı. Türkiye’de özel üniversitelerde bu alanda bir bölüm bulunmadığının altını çizen Yavuzoğlu, “Özel okullarda ses eğitimi bölümü yok. Bu belki de ilk bölüm olacak. BAU konservatuvarında uzun yıllardır caz müziğine hizmet ediliyor. Çok güzel enstrüman çalan ve sesi etkileyici olan birçok öğrenci burada eğitim aldı.” şeklinde konuştu.

MÜZİK EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

BAU Konservatuvarı’nın kurucu hocalarından Dr. Ömer Vatanartıran, müzik eğitiminin yalnızca teknik bilgiyle kalmadığını, öğrencilerin çevreleriyle ve kültürle beslenmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Vatanartıran, “Bir müzik öğrencisinin çok kültürlülükten beslenmesi, sesinin sınırlarıyla o kültürel zenginliği dans ettirmesi önemlidir. Yöresel okumadan çağdaş bir tarza kadar o sörfü yapmaları hem teknik olarak hem de ruhen bir akademik merak gerektiriyor.” dedi.

AKADEMİK MERAK ÖNEMLİ

Vatanartıran son olarak, müziğin sadece bir tutku değil, aynı zamanda akademik merak da gerektirdiğini belirterek, “Üniversitelerin çatısı altında, kütüphanelerde okumak ve kültürle beslenmek önemli. Öğrenciler bu süreçte öğrenim ve öğretim zevkini çıkardıklarında, iyi bir müzik altyapısına sahip olmanın gerekliliğini anlayacaklardır.” ifadelerini kullandı.