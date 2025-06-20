BAU Konservatuvarı Yeni Ses Eğitim Bölümü Açtı

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ HAYATA GEÇİYOR

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı, 2025-2026 akademik yılında ‘Ses Eğitimi’ bölümü ile opera ve koro, pop müzik, klasik Türk müziği ve Türk halk müziği gibi alanlarda ses sanatçıları yetiştirmeyi hedefliyor. BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın, “Alanında uzman akademisyen ve sanatçılardan oluşan güçlü kadromuzla, sahneye ve hayata hazır, uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştirmek için eğitim vereceğiz” şeklinde konuşuyor.

ETKİNLİKLE YENİ BÖLÜM TANITILDI

Beyoğlu’ndaki Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yeni ‘Ses Eğitimi Bölümü’ tanıtıldı. Etkinliğe BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, akademisyenler ve sanatçılar katıldı. BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yeni bölüm hakkında bilgiler verildi. Bu yıl öğrenci kabul edecek olan ‘Ses Eğitimi’ programında ‘Opera ve Koro Şarkıcılığı’, ‘Popüler Müzik Şarkıcılığı’, ‘Klasik Türk Müziği Ses Eğitimi’ ve ‘Türk Halk Müziği Ses Eğitimi’ dersleri yer alacak.

BAU REKTÖRÜ GURURLU

Etkinlikte konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, yeni açılan bölümün konservatuvara önemli katkılarda bulunacağına inandığını belirtti. Hatipoğlu, “Bu yıl böyle bir bölümü açmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle yakın ilişkiler kurarak sanatsal faaliyetlerini destekliyoruz. Dolayısıyla yeni bölümümüzün başarılı olacağına ve öğrencilerimizin bu bölümde okumak için hazır olduklarına inanıyorum” dedi.

MÜZİKAL MİRASI VE KÜLTÜREL YAKLAŞIM

BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın, ‘Ses Eğitimi’ bölümü hakkında şunları aktardı: “Bugün burada sadece bir bölüm lansmanı yapmıyoruz; aynı zamanda bir fikri ve kültürel yönelimi görünür kılıyoruz. Anadolu’nun müzikal mirasını çağdaş sanatla birleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı, bu mirası korumanın ötesinde dönüştürerek geleceğe taşımayı hedefliyor. Yapay zeka destekli öğrenme ortamları ve dijital sanat uygulamalarıyla öğrencilerimizi sanat üreticisi olmanın yanı sıra düşünür ve araştıran bireyler olarak yetiştireceğiz.”

KATMANLI YETİŞTİRME ANLAYIŞI

Aydın, ses eğitimi bölümünün insan sesini yalnızca teknik bir araç olarak görmediğini, aynı zamanda kültürel bir hafıza ve ifade alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. “Bu program, gelenekten beslenip modern eklentiler sunarak, bireysel olan ama evrensel düşünmeyi destekleyecek derinlikli bir eğitim sunmayı hedefliyor. Alanında uzman kadromuzla, uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştirmek için buradayız” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ BİR ADIM

BAU Konservatuvar Müzik Bölüm Başkanı Dr. Nail Yavuzoğlu, yeni açılan Ses Eğitimi Bölümü’nün Türkiye’deki özel üniversitelerde ilk olduğunu vurguladı. Yavuzoğlu, “Bu bölüm, caza dönük önemli çalışmalara imza atmış olan bir konservatuvarın parçası olarak önemli bir misyon üstlenecek” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERE VURGU

BAU Konservatuvarı’nın kurucularından Dr. Ömer Vatanartıran, müzik eğitiminin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını, öğrencilerin çevre ve kültürle de beslenmelerinin önemli olduğunu belirtti. Vatanartıran, “Bir müzik öğrencisinin çok kültürlülükten beslenmesi, kendini yeniden keşfetmesi açısından büyük bir önem taşıyor” diyerek, öğrencilerin kültürel zenginliklerden nasıl faydalanmaları gerektiğine vurgu yaptı.

MÜZİKTE MERAK VE TUTKU

Müziğin yalnızca bir tutku değil, aynı zamanda akademik merak da gerektirdiğini ifade eden Vatanartıran, “Aklın merakını beslemek, onları daha iyi bir sanatçı olmaya yönlendirecektir” dedi. Öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak bilgi alışverişi içinde bulunmalarının önemini vurguladı.