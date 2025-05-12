Baver Yıldızhan Kendini Vurduğunu İddia Etti

Olayın Ayrıntıları

Bursa’da yaşanan bir silahlı olayda, Girişimci Hukukçular Derneği Bursa İl Başkanı Baver Yıldızhan karın bölgesinden yaralandı. Olay, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Baver Yıldızhan, silahın kazara ateş alarak kendisini yanlışlıkla vurduğunu ifade etti. Yaralanan Yıldızhan, olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Ancak sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis İncelemeleri ve Soruşturma

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerde toplamda 3 adet boş kovan bulundu. Bu durum, olayın karmaşıklığı ve birden fazla el ateş edilmesi nedeniyle bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Emniyet güçleri, olaya dair çok yönlü bir soruşturma başlattı.