Bavyera’da Tecavüz Davası Başladı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE SUÇLAMALAR

Almanya’nın Bavyera bölgesinde bulunan bir cenaze evinde çalışan 68 yaşındaki evli cenaze görevlisi Bodo G., 41 yaşındaki kadın meslektaşına tecavüz iddialarıyla karşı karşıya kalıyor. Nürnberg bölge mahkemesinde süren davaya göre, olay 2022 yılının ilkbaharında yaşandı. Mağdur kadın, mahkemeye verdiği ifadede, Bodo G.’nin kendisine üç ayrı zamanda tecavüz ettiğini belirtti. Saldırılardan birinin açık bir tabutun yanında, içinde bir kadın cesedi varken gerçekleştiği öne sürülüyor. Kadın, bu durumu “iğrenç” olarak nitelendirerek, sanığın sürekli olarak kendisini taciz etmeye çalıştığını söyledi.

MAĞDURUN İFADELERİ

Mağdur, Bodo G.’ye lezbiyen olduğunu söylemesine rağmen, sanığın kendisinin kısırlaştırıldığını ifade ederek bunun bir sorun oluşturmayacağını cevapladığını iddia etti. Ancak sanık Bodo G., kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Evli ve çocuk sahibi olduğunu vurgulayan Bodo G., “Eşimle cinsel hayatım var, bu nedenle tecavüz etmeye ihtiyacım yok” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kadının cenaze evine kasıtlı olarak vücut sıvıları bıraktığı iddialarında bulundu.

DAVA SÜRECİ VE SANIK SAVUNMALARI

Dava sürecinde, Bodo G.’nin yas tutan bir aile üyesinin kıyafetinin uygunsuz bir şekilde tahrik edici olduğu da iddialar arasında yer aldı. Sanık, “cesetlerden tahrik olmadığını” belirterek bu iddiayı da reddetti. Bodo G., sonrasında ise kadını işten çıkardığını kabul etti ve bu kararı “gece vardiyası yapmak istememesi, ağıt yazamaması ve törenlerde keman çalamaması” gibi profesyonel nedenlere dayandırdığını ifade etti. Mağdurun, travma sonrası stres bozukluğu için tedavi gördüğü bilgiye ulaşıldı.

GELECEK MAHKEME KARARI VE BENZER OLAYLAR

Dava sonucunun Nisan ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Alman basını ise olayı yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl, Münih’teki Oktoberfest sırasında 22 yaşındaki bir İngiliz turistin, festival güvenlik görevlisi tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiaları da gündeme gelmişti.