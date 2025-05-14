Bay Murat Kurum Bursa’da Proje İnceledi

BURSA ZİYARETİYLE TARİHİ ALANLAR İNCELEME ALTINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa’da Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi’ni ziyaret ederek burada gerçekleştirilen çalışmaları gözlemledi. Bakan Kurum, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek projenin detayları hakkında bilgi aldı. Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi, Bakanlık tarafından hayata geçiriliyor. Vatandaşlar, proje hakkında memnuniyetlerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında yeşil alan, sert zemin ve peyzajla birlikte toplam 19 bin metrekare açık alan düzenlemesi yapıldı. Böylece Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı’nın da bulunduğu alan yeniden canlanıyor. Ayrıca, Sağrıcı Sungur Mescidi ile yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi’nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı” denildi.

TARİHİ SİLÜET KORUNUYOR

Ulu Cami ve çevresindeki Hanlar Bölgesi’nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda, acele kamulaştırma kararı alınarak 6-7 katlı 63 yapı yıkıldı. Hanlar Bölgesi’nin hemen altında ise 4 katlı, toplam 12 bin 500 metrekarelik alanda 500 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşaatının tamamlanma aşamasına geldiği bilgisi verildi.