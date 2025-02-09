Bayat Ekmekli Lezzetler Yarışması Sonuçlandı

YARIŞMA ORGANİZASYONU BAŞLADI

Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 45 yarışmacı tatlı ve tuzlu kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Şefler ve akademisyenlerden oluşan geniş bir jüri ekibi, yarışmacıların hazırladığı özel lezzetleri değerlendirmek için bir araya geldi.

AÇILIŞ KONUŞMALARI YAPILDI

Bayat ekmek yarışmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, etkinlik için uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi. “Her gün çöpe atılan kilolarca bayat ekmekle harika tarifler yaparak hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Amacımız, bu farkındalığı artırmaktı ve bunu başardığımızı düşünüyorum” dedi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ise, “Gıdanın üretimi kadar tüketimi ve tasarrufu da çok önemli. Katılımcılara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt yarışmada emeği geçenler ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmanın sonuçlarına göre tuzlu kategorisinde Dilek Toktaş birinci, Nuray Akın ikinci, Kadirhan Çiftçi ise üçüncü oldu. Tatlı kategorisinde ise Çiğdem Kalaoğlu birinciliği elde ederken, Damla Nur Çelik ikinciliği, Hatice Ön ise üçüncülüğü kazandı.

Kazananlara ödülleri; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih tarafından takdim edildi. Birincilere 10 bin TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere ise 5 bin TL ödül verildi.