Bayat’ta Kurban Pazarında Hareketlilik Devam Ediyor

PAZARDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Çorum’un Bayat ilçesinde bulunan kurban pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Yatukcu Mahallesi’nde kurulan kurbanlık pazarında, komşu ilçelerden ve köylerden getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Pazarın, bayramın birinci gününe kadar açık kalacağı belirtiliyor.

KURBANLIKLAR ALICI BEKLİYOR

Bu yıl kurban pazarında kurbanlık seçenekleri geniş bir yelpazede sunuluyor. Ziyaretçiler, çeşitli özelliklere sahip kurbanlıklar arasından tercih yapabiliyor. Bayram öncesi bu yoğun ilgi, hem alıcıların hem de satıcıların yüzlerini güldürüyor.