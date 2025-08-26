Bayat’ta Otomobil Kamyonla Çarpıştı

KAZA MÜDAHALESİ VE YARALI BİLGİLERİ

Çorum’un Bayat ilçesinde bir otomobil, kamyonla çarpıştı. Ufuk Y. yönetimindeki 34 GVA 770 plakalı otomobil, Bayat-İskilip kara yolunun Su Deposu bölgesinde Ali Emre Y. tarafından kullanılan, İl Özel İdresi’ne ait 19 UC 492 plakalı kamyonla çarpışma yaşadı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kaza meydana geldikten sonra durumu bildiren ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çarpışma sonucunda yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.