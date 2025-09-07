Bayburt Aile Destek Merkezi’nde Eğitim Verildi

BAYBURT AİLE DESTEK MERKEZİ’NDEN EĞİTİM FAALİYETİ

Bayburt Aile Destek Merkezi (ADEM) eğitmenleri, Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimi aldı. Bu eğitimde, katılımcılara “Afet Farkındalığı” ve “Yangın Farkındalığı” konularında detaylı bilgiler sunuldu.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER UYGULANDI

Eğitim sırasında, depremler sırasında yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma alanlarına yönelik yönlendirme gibi konularda uygulamalı tatbikat yapıldı. Bu tatbikat esnasında kursiyerler, deprem anında güvenli davranış yöntemlerini deneyimleyerek, tahliye ve toplanma alanlarına ulaşma süreçlerini öğrendi.