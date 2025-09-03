Bayburt Aile Destek Merkezinde Eğitim Verildi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Bayburt Aile Destek Merkezinde hizmet alan vatandaşlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi” verildi. Bu eğitimde, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, toplumsal etkileri ve bu soruna karşı mücadele yöntemleri üzerinde duruldu. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet gibi kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden tüm davranışlar kadına yönelik şiddet kapsamına alınıyor.

Eğitimde, şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca, kadınların şiddetle karşılaştıkları durumlarda hangi kurum ve mekanizmalara başvurabilecekleri hakkında bilgi veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanıyor ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bireysel ile kurumsal sorumluluklar hatırlatılıyor.

Bu tür eğitimler, toplumda kadına yönelik şiddeti önleme ve bu konuda bilinç oluşturma açısından büyük önem taşıyor. Kadınların haklarının korunması ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerinin sağlanması, bu eğitimlerle mümkün hale geliyor.