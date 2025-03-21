Bayburt Doğal Taş Fabrikası Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Bayburt Doğal Taş Fabrikasının aylık yönetim kurulu buluşması, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın yönlendirmesiyle yapıldı. Bu toplantıda, fabrikanın üretim süreçleri, ihracat hedefleri, satış performansı ve geleceğe dair projeler üzerinde geniş bir şekilde duruldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN TEDBİRLER

Fabrikanın kalıcı başarısı adına atılması gereken adımlar ve yeni iş birlikleri konusunda fikir alışverişlerinde bulunuldu. Ayrıca, doğal taş sezonunun başlamasından önce alınması gereken gerekli önlemler de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.