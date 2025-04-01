Bayburt Emniyet, Bayramda Tedbirleri Artırdı

BAYBURT EMNİYETİNDEN ARTIRILMIŞ TEDBİRLER

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bayram döneminde huzur ve güvenle geçirmeleri amacıyla trafik ve asayiş önlemlerini oldukça artırdı. 232 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kapsamlı uygulamalar yapıldı. Şehrin çeşitli noktalarında tedbir amaçlı yapılan kontrol ve denetimler görevli ekipler tarafından titizlikle yürütüldü.

DENETİM KAPSAMI

Emniyet Müdürlüğünden gelen verilere göre, bayram boyunca 15 trafik ekibi, 88 trafik personeli, 12 asayiş ekibi ve 117 asayiş personeli görev aldı. Emniyet yetkilileri, umuma açık yerlerde yapılan uygulamalar, günübirlik kiralık ev denetimleri, radar ve alkol denetimleri, KGYS denetimleri, otogar denetimleri, emniyet kemeri denetimleri, şehirlerarası otobüslerde yorgunluk ve mola denetimleri ile motosiklet ve şehirlerarası sivil otobüs denetimlerinin gerçekleştirdiğini bildirdi.

Alınan tedbirler sayesinde kentte olumsuz durumlarla karşılaşılmazken, Bayburtlu vatandaşlar bayram tatillerini huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirdi. Bu dönemde gerçekleştirilen denetimler, toplumun güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.